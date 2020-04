Raport: Liczba zakażonych przekroczyła 4000. Zmarło kolejnych 10 osób

Co by było ... 5.4.20 18:20

- Jakby opozycja rządziła "epidemii" by nie było a jak już by była, to epidemia Tuska w mediach?

- Jakby obecna opozycja rządziła byłyby szpitale przysłane przez św. Mikołaja.

- Jakby obecna opozycja rządziła dyplomowałaby lekarzy w urzędach zatrudnienia.

- Jakby obecna opozycja rządziła, szczepionki i lekarstwa na koronawirus byłyby "hitem eksportowym".



- Jakby obecna opozycja rządziła laboratoria i specjalistów wytrzepałaby z ch..... Tuska.



Są kraje które mają pieniądze, laboratoria i specjalistów a ludzie umierają tysiącami.



Za rok może wcześniej będzie szczepionka, czy ty blogowy ajnsztajnie się zaszczepisz, czy zwyczajowo będziesz pier..... głupoty, pokazywał videos jak to szczepionki "zabijają"?



Jedyna epidemia w Polsce to epidemia nienawiści i głupoty

.