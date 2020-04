Raport: Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 10 tysięcy. Nie żyją 404 osoby

Senny 22.4.20 10:47

Na pytanie o spacery i wizyty np. w kawiarniach , specjalista odparł: ” Trzeba zachować rozsądek. Starszym bym odradzał. Ale jak patrzę, ile przychodzi do mnie do szpitala, na wymaz… Naprawdę niewielu ma koronawirusa. Prawie wszyscy łagodnie to przeszli, poza jedną osobą, która była ciężko schorowana. Wie pan, w świecie medycznym jest takie powiedzenie, że najlepszą oceną jest ocena patomorfologiczna. Robi sekcję, więc się nie myli, bo widzi wszystko”.



„Patomorfolodzy wypowiadają się, że na swoim stole nie spotkali ani jednej osoby, która zmarłaby z powodu koronawirusa. We Włoszech trafiły się może trzy takie osoby. I teraz jeśli mówimy o pandemii, to musiałoby być 12 procent zgonów w skali świata. Powiem krótko, z punktu widzenia medycyny, koronawirus to nie pandemia” – Powiedział dr. Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej