Raport: 3503 przypadki zakażenia w Polsce, nie żyją 73 osoby

"W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu doszło do uroczystości, w której mogło uczestniczyć nawet stu policjantów i orkiestra - ustalił money.pl. Funkcjonariusze mieli nie zachować też bezpiecznego dystansu i nie nosili rękawiczek czy maseczek. Do sprawy odniósł się już rzecznik Komendy Głównej Policji."



A kapelan z kropidłem był? hehehe

