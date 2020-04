Raport: 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło już 111 osób

Senny 7.4.20 10:47

Wiele wskazuje na to, że jedną głównych przyczyn gwałtownego spadku odporności wśród włoskiej populacji była realizacja nowego programu masowych szczepień, których dokonano przed „epidemią covid-19”.

Powszechne szczepienia w Bergamo zaczęto stosować w latach 2018 -2019.



„W ubiegłym roku zakupiono 154 000 dawek szczepionki przeciw grypie i podano około 141 000 dawek szczepionki, z czego około 129 000 osobom w wieku powyżej 65 roku życia, przy pokryciu szczepionką 56,2% – wyjaśnia dr Giancarlo Malchiodi , Dyrektor Medycyny Prewencyjnej z Bergamo”.



Wśród kar które ogłosił rząd Morawieckiego znalazł się zapis o karaniu wszystkich tych, co nie poddadzą się obowiązkowym szczepieniom.

Karę od 5 do 10 tysięcy złotych zapłacimy za nieprzestrzeganie: ”Obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych”.