Radosław Fogiel: Nikt z PiS nie będzie siadał do stołu z Budką i negocjował propozycji, które łamią Konstytucję

„PiS nikogo do rozmów z opozycją nie upoważniało. Nie widzę powodów dla których prezes PiS miałby siadać do stołu z Borysem Budką” - powiedział dziś wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, którego zapytano o konsultacje z opozycją w kwestii terminu wyborów prezydenckich.

„Nikt z PiS, w tym Jarosław Kaczyński, nie będzie siadał do stołu z Borysem Budką i negocjował propozycji, które łamią Konstytucję. Jesteśmy przywiązani do przestrzegania prawa”.

„PiS przedstawia propozycje zgodne z Konstytucją. Jeżeli po drugiej stronie nie ma zainteresowania i partnera do rozmowy, to cóż mamy robić? Trudno poważnie traktować wczorajszą propozycję Borysa Budki, który próbuje tak ustawić figury na planszy, by otworzyć sobie drogę do wymiany kandydata na prezydenta RP, bo obecna kandydatka się nie sprawca”.