Putin chce nowej Jałty, ale nie ma z kim negocjować

Rosyjski ekspert twierdzi, że „Nowa Jałta” czyli nowy podział stref wpływów na świecie jest teraz niemożliwy, ponieważ Trump całkowicie wszedł w reżim przedwyborczy. Interesuje go wyłącznie reelekcja w listopadzie 2020 r. Dla niego jest to kwestia życia i śmierci – nie tylko politycznej, ale osobistej. Jeśli przegra, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie po prostu uwięziony; rodzinny biznes Trump Organisation będzie zrujnowany przez kontrole podatkowe. Mówi, co wyborcy chcą usłyszeć, więc żadne umowy nie zostaną podpisane – to tylko retoryka wyborcza. Dziś Trump patrzy na wszelkie kwestie polityki zagranicznej pod kątem tego, czy to pomaga, czy utrudnia jego reelekcji.