Przyspieszone wybory? Michał Dworczyk: Nie można tego wykluczyć

hueue 6.5.20 10:22

Dokladnie, nie moze byc tak ze PIS bez ustawy przeprowadza wybory i wydaje na to miliony.



Do tego zmienia prawo wyborcze na pol roku przed wyborami, co tez jest niezgodne z prawem.



Wszelkie zmiany pisane sa na kolanie, a pretensje maja do Senatu, ktory dziala zgodzinie z prawem i spokojnie proceduje wszystkie za i przeciw.



Juz czas skonczyc ten sabotaz kasty rzadzacej na panstwo prawa.