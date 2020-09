Przyjęcie ustawy o eutanazji to byłaby „klęska człowieczeństwa” – uważa kard. Antonio Cañizares. Hiszpański parlament odrzucił w tym tygodniu wszystkie poprawki do ustawy, która prawdopodobnie zostanie przyjęta już wkrótce. Biskupi nie ukrywają swojego zaniepokojenia.

W liście otwartym skierowanym do rządu i opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji Walencji kard. Cañizares stwierdza, że kontynuacja procesu parlamentarnego, aby przyjąć ustawę o eutanazji to „porażka dla społeczeństwa hiszpańskiego” i „klęska człowieczeństwa”. „Zrozumcie, że jako rząd lub parlamentarzyści macie chronić wspólne dobro, w oparciu o podstawowe prawa i obowiązki społeczeństwa, które reprezentujecie” – zaapelował w swoim liście. „To nie jest wtrącanie się w politykę, to moja odpowiedzialność jako biskupa i obywatela nie pozwala mi milczeć” – podkreślił purpurat.

Dla kard. Osoro z Madrytu przyjęcie ustawy o eutanazji to „zdrada życia”. „Życie jest cennym darem, potrzebuje opieki, pokoju, pomocy i troski. Cierpienia nie można przeciwstawiać możliwości godnego życia. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby ludzie mniej cierpieli. Są środki aby to osiągnąć” – podkreślił kard. Osoro.

Przyjęcie ustawy o eutanazji jest jednym z punktów obecnego rządu, który tworzą socjaliści i lewicowa partia Unidas Podemos. W komentarzach podkreśla się, że pośpiech, aby ją przyjąć, jest odwróceniem uwagi o realnych problemów społeczeństwa, takich jak wysokie bezrobocie i nadchodzący kryzys ekonomiczny.

Vaticannews.va/Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania