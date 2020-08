„Mamy obowiązek solidarnie wspierać Białorusinów. Dlatego też przygotowujemy Plan Solidarności z Białorusią. Szeroki pakiet działań obejmie nie tylko wsparcie dla Białorusinów, którzy zostali dotknięci represjami politycznymi, ale również intensywną akcję dyplomatyczną na arenie Unii” – pisze premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w tekście na „polska times.pl” Wskazał też:

„Chciałbym, by europejscy liderzy pochylili się nad faktycznymi problemami, a nie jałowymi sporami nad praworządnością w Europie”.

Premier w swoim tekście porusza też kwestię Unii Europejskiej, która jest „ponadnarodową wspólnotą wartości”, ale i „obszarem realizacji najbardziej podstawowych interesów narodowych”.

W ostatnim czasie – pisze Morawiecki – nasz interes narodowy w Europie polegał na tym, aby zapewnić Polsce możliwości dalszego rozwoju w okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią.

„Nasze obowiązki nie kończą się tylko na granicach naszego kraju, polska odpowiedzialność ma dziś wymiar europejski. Jako Europejczycy opowiadamy się za tym, by krajów takich jak Włochy, Portugalia czy Hiszpania - drastycznie dotkniętych przez kryzys - nie zostawiać samym sobie”

- dodaje szef polskiego rządu.

Podkreśla także, że na wspomniany kryzys nie był przygotowany żaden kraj ani rząd i spowodował on spustoszenie w gospodarkach. Polski rząd – twierdzi Morawiecki – nie zostawił polskich firm bez pomocy aby chronić miejsca pracy. Dodał:

„Kryzys to nie jest okres, w którym prowadzi się edukację ekonomiczną mówiącą o tym, że warto się ubezpieczać. Kryzys to sytuacja, w której robi się to, co jest konieczne i odpowiedzialne. Przeznaczyliśmy do tej pory ponad 120 mld zł na ochronę ponad 5 mln miejsc pracy”.

