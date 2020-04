Przewodnicząca KE chwali polskich lekarzy

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 4.4.20 20:22



Ja się generalnie zgadzam.

Mam swoją intymną relację ze Stwórcą, czuję, że jestem jego narzędziem, to On mną kieruje.

No przecież, nie bez powodu, czasem czuję potrzebę głoszenia Jego miłości, nawet tu na Frądlu.

To niełatwe, bo to siedlisko wszystkiego tego co Panu obce: głupoty, nienawiści, brzydoty i zwykłej podłości.

Ale co tam, Bóg z nami. Do przodu! Jutro bedzie nowy lepszy dzień.