Przerażające. Sataniści odprawili ,,czarną mszę’’ za Polskę [WIDEO]

Światowy Zakon Szatana, który, jak już wcześniej pisaliśmy, poparł odbywające się w Polsce protesty, postanowił „duchowo” zaangażować się w walkę o aborcję w Polsce. Na oficjalnej stronie Zakonu poinformowano, że w intencji wsparcia protestujących na polskich ulicach sił odprawiono „czarną mszę”. Uczestniczyli w niej sataniści z siedmiu krajów.

- „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” – pisał święty Paweł w Liście do Efezjan.

I właśnie tę wojnę obserwujemy w Polsce.

- „Jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, że tocząca się obecnie walka o życie ma wymiar duchowy, to powinna je rozwiać wiadomość rozpowszechniona przez Światowy Zakon Szatana” – pisze na łamach portalu wPolityce.pl Grzegorz Górny.

I dowodząc swoich słów, przekazuje informację udostępnioną przez Światowy Zakon Szatana. Organizacja postanowiła „przyzwać wszystkie moce piekielne do walki z obozem władzy w Polsce”. Zakon poinformował na swoim oficjalnym profilu o odprawieniu „czarnej mszy” za Polskę. Nagranie zostało udostępnione w Internecie, a w samej „modlitwie” brali udział sataniści z siedmiu krajów świata.

Światowy Zakon Szatana, jak informuje Grzegorz Górny, uruchomił też zbiórkę pieniężną na rzecz m.in. Kampanii Przeciwko Homofobii, warszawskiej Lambady i innych podmiotów wspierających LGBT.

Today we launch our Black Mass for #Poland. Filmed across seven countries, incorporating members from different national chapters, we stand together in support of #LGBT and #Satanist communities in Poland, and against bigotry and hate. See the full video: https://t.co/jkpseDJAP2 pic.twitter.com/k33o1FCBQe