Globalny zakon Szatana popiera proaborcyjny Strajk Kobiet

Jak można się dowiedzieć z facebookowego profilu „Global Order of Satan”, facebookowi sataniści poparli proaborcyjny Strajk kobiet w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego. Od lat na całym świecie sataniści domagają się zniesienia wszelkich ograniczeń w mordowaniu nienarodzonych dzieci.

Na angielskojęzycznym profilu satanistycznej organizacji został zacytowany wpis polskiej odnogi facebookowych satanistów Order of Satan-Polska, którzy stwierdzili, że „upolityczniony Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 wydał wyrok dotykający wszystkich osób z macicą. Opcja zakończenia ciąży została usunięta z tzw. >>kompromisu aborcyjnego<<, który jest już jednym z najbardziej restrykcyjnych przepisów w Europie, kiedy badania prenatalne lub inne wskazania medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego zaburzenia czynności płodu albo nieuleczalna choroba zagrażająca jej życiu. Jedna z trzech dostępnych opcji została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za >>niezgodną z konstytucją<<. Trudno jest skomentować sytuację, ponieważ nieprzyzwoite słowa chcą wyjść z powodu gniewu i żalu, który odczuł pisarz. Nie ma wątpliwości, że na decyzję Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła partia PiS (ironicznie, Prawo i Sprawiedliwość) i katoliccy fundamentaliści Ordo Iuris. Kościół katolicki coraz bardziej ogranicza prawa reprodukcyjne. Polska coraz mniej przypomina państwo świeckie, a coraz bardziej katolicki szariat”.

Zdaniem facebookowych satanistów „Szatan jako postać fikcyjna, archetyp buntownictwa uczy nas, że należy walczyć o przestrzeganie swoich nienaruszonych praw. Nie zgadzamy się na narzucanie przekonań lub ingerowanie w indywidualność każdej osoby. Każdy człowiek zasługuje na integralność ciała. Światowy Order Szatana wysyła wam wsparcie i przypomina, że jeśli potrzebujecie informacji na temat bezpiecznego zakończenia ciąży, możecie zwrócić się o pomoc. Chwała szatanowi!"

Zdaniem angielskojęzycznego Global Order of Satan „Jesteśmy ogromnie dumni z odzewu w Polsce, ponieważ wprowadza się nowe przepisy, które odbierają prawa kobiet i przybliżają je do powrotu do średniowiecza. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice protestując w większości miast w Polsce. Widzieliśmy też protesty w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Wszystko na poparcie Polski. Dziś dziesiątki tysięcy polskich obywateli zablokowało ludzi przed pójściem do kościoła i mszy. Pokazując, że jeśli kościół katolicki chce ingerować i uciskać polskie życie, to Polska w zamian będzie się odpychać i uciskać religię. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja, która stawia wszystkie nasze wole, aby przeciwstawić się tej przestarzałej ideologii bajkowej. W poniższym filmiku mamy tysiące ludzi śpiewających ′′ wypierdalać [...] do rządu i kościoła”.

W artykule „Aborcja jako… satanistyczna ceremonia religijna. Za oceanem cywilizacja śmierci nie daje za wygraną” opublikowanym na portalu wydawnictwa Biały Kruk można przeczytać, że w filmiku na You Tube „Świątynia Szatana w USA przyznała 5 sierpnia, że w ich systemie wierzeń zabicie nienarodzonego dziecka podczas aborcji jest religijnym rytuałem podobnym do komunii lub chrztu u chrześcijan”.

Jak informuje portal wydawnictwa Biały Kruk „filmik jest częścią nowego planu sekty, mającego na celu obalenie praw chroniących życie za pomocą argumentu o wolności religijnej. ''Wiele stanów ma przepisy, które kolidują z możliwością praktykowania przez naszych członków ich przekonań religijnych – powiedziała rzeczniczka Świątyni Szatana Jane Essex. – Żaden chrześcijanin nie zaakceptowałby obowiązkowego okresu oczekiwania przed przystąpieniem do komunii. Żaden chrześcijanin nie tolerowałby prawa, które głosi, że konieczna jest konsultacja, zanim ktoś zostanie ochrzczony. Nasi członkowie są słusznie uprawnieni do wolności religijnej, aby mogli również praktykować swoje rytuały''”.

Według portalu wydawnictwa Biały Kruk sataniści „wierzą w »aborcję na żądanie« w pierwszym trymestrze — czyli bez przepisów, ograniczeń i świadomej zgody. Sprzeciwiają się prawom, które wymagają, aby placówki aborcyjne pokazywały matkom USG ich nienarodzonych dzieci lub odtwarzały ich bicie serca. Są przeciw okresom oczekiwania, które zapewniają matkom czas na rozważenie informacji o świadomej zgodzie przed dokonaniem aborcji. Chcą też być zwolnieni z przepisów, które wymagają, aby zakłady aborcyjne chowały lub kremowały zwłoki po aborcji. Planem sekty jest zakwestionowanie praw chroniących życie na podstawie ustawy o przywróceniu wolności religijnej (RFRA), która zapewnia, że rząd nie ingeruje niepotrzebnie w wolność religijną obywateli”.

Celem satanistów jest uznanie aborcji za rytuał religijny, by nie można było jej zakazywać. W USA sataniści walczą o prawo do aborcji w sądach i na ulicach atakując demonstracje obrońców życia.

Jak można się dowiedzieć z portalu wydawnictwa Biały Kruk „kilka lat temu były satanista, Zachary King, powiedział Lepanto Institute, że sekta odprawia satanistyczne rytuały w ośrodkach aborcyjnych . King poinformował, że udział w aborcji jest szczególnie ważny dla satanistów, ponieważ uważa się, że jest to najlepszy sposób złożenia ofiary szatanowi. ''W satanizmie zabicie lub śmierć czegoś (!) jest najskuteczniejszym sposobem na spełnienie zaklęcia. Jeśli chodzi o próbę uzyskania aprobaty szatana, aby dał człowiekowi coś, czego chce, zabicie czegoś jest najlepszym sposobem. Zabicie czegoś jest największą ofiarą dla szatana, a jeśli możesz zabić nienarodzonego, to jest to jego ostateczny cel''”.

Jan Bodakowski