Przedterminowe wybory? Jarosław Kaczyński: Jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć tę kadencję

Jarosław Kaczyński zabrał głos w czasie odbywającego się w formie online spotkania Klubów „Gazety Polskiej”. Prezes PiS mówił o konfliktach w Zjednoczonej Prawicy i negocjacjach z Pawłem Kukizem. Podkreślił, że politycy PiS są zdeterminowani, aby dokończyć kadencję i zrealizować obiecany Polakom program.

Wicepremier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że pewne różnice zdań w Zjednoczonej Prawicy nie mają znaczenia dla trwałości rządu.

- „Jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć tę kadencję, bo widzimy możliwość wprowadzenia wielu bardzo poważnych zmian, które w pozytywnym sensie dotyczą ogromnej większości Polaków”

- mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński był też pytany o rozmowy, jakie ma prowadzić z liderem Kukiz’15.

- „O kuchni nie należy w tej chwili mówić. Rozmawiamy, to mogę potwierdzić. Pojawiły się w mediach takie informacje, z których by wynikało, że ta rozmowa, to pierwsza czy jedna z niewielu rozmów. Takich rozmów było już bardzo wiele”

- zaznaczył.

- „W tej chwili można powiedzieć, że z Pawłem Kukizem dobrze się znamy”

- dodał.

kak/niezależna.pl