Przedsiębiorcy czekają na pomoc. Gdzie jest Trzaskowski?! Apel szefa KPRM

Urszula 28.5.20 12:58

Już nie wiedzą jak przywalić Trzaskowskiemu. Pieniądze ma rząd i jak da kasę to i przedsiębiorcy dostaną co im obiecano.



dam, nie umiesz pisać artykułów. Z ciebie taki dziennikarz jak z koziej doopy trąbka. Bądź przynajmniej uczciwy i zaintersuj się jak to wygląda w innych miastach.



Zresztą do kogo ja to piszę