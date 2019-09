Prowokacyjny Marsz Równości w Toruniu. ,,Dla życia i rodziny''

JS 21.9.19 21:31

Jeżeli rodzice nie chcą żeby ich dzieci, wnukowie mieli różne orientacje seksualne, różne płcie seksualne, niech zdecydowanie DZIAŁAJĄ i NIE BOJĄ SIĘ ! Szatan boi się tych, którzy mają odwagę. Jeszcze nie jest za późno ! Lgbt jest nam narzucone z zachodu, min. z ONZ (Agenda 2030). Lgbt jest fałszywą nauką zbudowaną wokół pomysłu, idei. Było już takich pseudo nauk wiele jak np. marksizm, nauka zbudowana wokół pomysłu Marxa, leninizm. A do czego doprowadziły ? Miało dzięki nim być lepiej a wyszło okropnie, ogrom ofiar na całym świecie, także w Polsce ! Podobnie fałszywą nauką jest tzw. teoria ewolucji. Uczeni jesteśmy o niej od małego i to ona podpowiada nam np., że zarodek ludzki to taki jakiś płaz z ogonem, co to rozwija się macicy i można się go pozbyć, bo jest zagrożeniem. Darwin sprzeniewierzył się zdrowej nauce !

Pozdr.