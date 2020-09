Protest przed siedzibą PiS przeciwko ustawie ,,Piątka dla zwierząt''

Przed siedzibą PiS w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej odbywa się właśnie protest środowisk rolniczych i powiązanych z rolniczymi przeciwko zapisom ustawy „Piątka dla zwierząt”, która ma być w dniu dzisiejszym przedmiotem obrad Sejmu.

Hasła, które można przeczytać to:

„Piątka dla zwierząt to zdrada Polski”

„Zostawcie nasze miejsca pracy”

„Kto chce zarżnąć polskie rolnictwo?”

„Nie wspierajmy obcego kapitału, który chce niszczyć polskie rolnictwo”

Zdania w sprawie projektu ustawy są podzielone.

Artur E. Dziambor dla przykładu na Twitterze pisze:

- Jarosław Kaczyński chroniony przed Polakami. Protest rolników pod siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej.

Z kolei na profilu Fundacji Viva! czytamy:

- To, co dziś zobaczcie na Nowogrodzkiej, to spektakl wyreżyserowany przez @szczepan_wojcik i spółkę. Futrzarze to nie są prawdziwi rolnicy. To wąska grupa ludzi, która przez lata wyrobiła sobie kontakty i teraz po nie aktywnie sięga. Pora powiedzieć temu dość.

mp/twitter/fronda.pl