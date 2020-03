Prokuratura bada sprawę śmierci pierwszej ofiary koronawirusa

12.3.20 19:52

Nie rozumiem po co tu prokuratura ? Zmarła z powodu powikłań po wirusowych . PiS teraz nie powinien zwracać uwagi na media opozycji tylko skupić się na działaniu .

Ma do czynienia z naprawdę bezmyślnym narodem . A TVN już nadaje i podjudza . Właśnie pokazywał kobietę i jej córkę spod Lublina , które skamlały i jęczały do kamery że nikt nie zrobił im testów , nikt się nimi nie interesuje a mąż i ojciec jest ciężko chory . A ślepy i głuchy był braciszek gdy był we Włoszech ? A wcześniej nie wiedział o tym zanim pojechał . A te przemilczały ten fakt i jeszcze naraziły personel szpitalny i jego pacjentów na zarażenie się . A teraz skamlą bo mają kwarantannę i nikt nie zrobił im testów , nie mają psychologa . A po co im psycholog ? W tej chwili jest takich jak one kilka tys . Wystarczyłoby psychologów ? Pewnie jeszcze na wiele sesji . Niech braciszek ich psychicznie wspiera skoro ich zaraził . Na co im w tej chwili testy skoro mają kwarantannę ? Przecież te ich z wirusa nie wyleczą . Do szpitala też ich nikt nie zabierze dopóki nie mają objawów zagrażających życiu . Muszą siedzieć i czekać dopóki ich sytuacja się nie wyklaruje . W tak trudnej sytuacji nikt nie będzie się nimi zajmował z powodu histerii . Niech coś wezmą na wstrzymanie .

A opozycja ma frajdę . PiS nie daje sobie rady . Jasne , oni daliby radę . Mieli 8 lat by nieco naprawić służbę zdrowia , która zaczęła upadać od wprowadzenia NFZ--u . I co zrobili ?

PiS dale sobie radę , ale z tak bezmyślnym narodem będzie naprawdę ciężko .