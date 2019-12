Prof. Kazimierz Kik: Hołownia to nie kandydat na prezydenta, a zwykły propagandysta

- Słowa Hołowni o utożsamianiu się z narodem świadczą o tym, że to nie kandydat na prezydenta, a zwykły propagandysta. Mówi on to, co naród chce słyszeć - powiedział w Polskim Radiu 24 prof. Kazimierz Kik, politolog.

- Słowa Hołowni o utożsamianiu się z narodem świadczą o tym, że to nie kandydat na prezydenta, a zwykły propagandysta. Mówi on to, co naród chce słyszeć. To zamknięte koło. Trzeba zadać sobie pytanie dlaczego połowa Polaków nie chce głosować i partie mają najniższe notowania ze wszystkich ugrupowań zawodowych. Powodem tego jest bylejakość. Demokracja polega na proponowaniu alternatyw. W całej kampanii wyborczej będą dominowały interesy partyjne - dodał.