Prof. Andrzej Zybertowicz: Hołownia może być co najwyżej nowym Petru

„Sam fakt, że taki filmik puścił, emitował i nie widział nic złego, to albo pokazuje, że była to cyniczna zagrywka, żeby, budując kontrowersje ogniskowej zainteresowanie, albo młodzi ludzie, którzy chcieli dynamicznym przekazem właśnie do swojego pokolenia trafić, w ogóle nie rozumieją wrażliwości wielkich grup naszego społeczeństwa” - powiedział dziś prof. Andrzej Zybertowicz oceniając spot opublikowany przez Szymona Hołownię.