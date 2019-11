Prof. Andrzej Nowak: Polak nie powinien przeżywać historii w poczuciu klęski, wręcz przeciwnie!

„Okres lat 1468-1572 budzi poczucie wdzięczności, bo to jest czas, kiedy kształtuje się instytucjonalnie i w pewnym sensie obyczajowo nasza kultura polityczna, kultura sejmików i sejmów oraz zwyczaj udziału obywateli w życiu publicznym. Był to czas, kiedy tysiące studentów spoza Polski studiowało na Uniwersytecie Krakowskim, a ten czas bardzo żywej wymiany intelektualnej pomagał Polakom w poczuciu równoprawnego udziału w życiu kulturalnym Europy, która z podziwem spoglądała na nasz system polityczny oparty na wolności i samorządzie. Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt – nasz złoty wiek to niesamowity rozwój polskiej kultury, w której centrum jest słowo rozumiane jako literatura, ale także dosłownie. Warto dziś pamiętać o tym, że to Polak zakładał pierwsze drukarnie w Londynie, a inny drukarz z Polski zakładał pierwsze tego typu zakłady w Hiszpanii. Byliśmy pionierami tej nowoczesnej technologii w Europie – opowiada prof. Andrzej Nowak.

Naturalnie podczas konferencji prasowej nie mogło zabraknąć też najbardziej palącego pytania, a więc tego o to, kiedy się ukaże V tom „Dziejów Polski”. „To najtrudniejsze pytanie, jakie mogłem dzisiaj usłyszeć,” odpowiedział prof. Andrzej Nowak. „Chciałbym, aby kolejny tom ukazał się jeszcze w przyszłym roku i mam nadzieję, że to się uda, ale jeżeli nie to obiecuję, że jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności to do ukazania się kolejnego tomu minie maksymalnie półtora roku. W mojej narracji planuję go doprowadzić do 1668 r., a więc do abdykacji króla Jana Kazimierza i końca dynastii Wazów w Polsce.”