Prof. Aleksander Nalaskowski: Poczułem się gwałcony

Maria Blaszczyk 12.9.19 19:33

"Nikt mi nie powie, że normalne jest, gdy mężczyzna idzie z biustonoszem na głowie i udaje zakonnicę, że normalne jest niesienie waginy na patyku. Jesteśmy do tego zmuszani, to dzieje się w miejscu publicznym, to jest rodzaj gwałtu".



Mężczyzna z biustonoszem na głowie wydaje mi się w sumie czymś bardziej normalnym niz nienawistny słowotok pana profesora, ale nie o tym chciałam.

Kto pana profesora zmusił, na litość boską, do chodzenia z biustonoszem na głowie, udawania zakonnicy i noszenia waginy na patyku???

To rzeczywiście okropne i sprawcy powinni być surowo ukarani.