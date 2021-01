Problemy ks. Wierzbickiego. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie

Rzecznik dyscyplinarny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zdecydował, że zajmie się sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, wykładowcy etyki tej uczelni.

Ks. prof. Alfred Wierzbicki od wielu lat wzbudza kontrowersje swoimi publicznymi wypowiedziami. Zasłynął m.in. wyrażaniem na łamach „Gazety Wyborczej” aprobaty dla ideologii gender. W ostatnim czasie zaszokował opinię publiczną poręczeniem za Michała Szutowicza ps. „Margot”, który został tymczasowo aresztowany w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem dot. ataku na wolontariusza pro-live.

We wrześniu w sprawie kontrowersyjnego duchownego głos zabrało Kolegium Rektorskie KUL, które oceniło jego wypowiedzi jako „działania szkodzące misji KUL”.

- „Treść wypowiedzi medialnych księdza doktora habilitowanego Alfreda Wierzbickiego jest traktowana przez Władze Uczelni jako działania szkodzące misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z tego względu wypowiedzi księdza doktora habilitowanego Alfreda Wierzbickiego, zatrudnionego na wydziale kościelnym, zostaną przekazane do oceny jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych. Kolegium Rektorskie odcina się od tych słów i apeluje, aby nie traktować ich jako stanowiska uniwersytetu” – napisano w stanowisku Kolegium.

Teraz rzecznik dyscyplinarny uczelni podjął decyzję o zajęciu się sprawą ks. prof. Wierzbickiego. W ramach wszczętego postępowania poddane analizie mają zostać wypowiedzi kapłana, które „odnoszą się do nauczania Kościoła i oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”. Po przeprowadzeniu analizy rzecznik może skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej, złożyć wniosek o ukaranie do rektora bądź umorzyć sprawę. Na podjęcie decyzji ma 6 miesięcy.

kak/TOK FM, DoRzeczy.pl, Fronda.pl