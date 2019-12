Problemy córki Tuska: Tokarczuk ma za mało... obserwujących na Instagramie

"Moim skromnym zdaniem taka osoba powinna mieć co najmniej 100 tysięcy obserwujących po jednym dniu, a nie 13 tysięcy po ponad tygodniu" - twierdzi blogerka. "Ja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakimi prawami rządzi się Instagram i że bardzo często jest tak, że osoby, które nie wnoszą zbyt wiele ciekawych treści do naszego życia, mają bardzo dużo obserwujących, ale i tak jestem w szoku, bo nasza noblistka, Olga Tokarczuk, założyła swój Instagram już tydzień temu i ma zaledwie 13 tysięcy obserwujących. Co jest, kurczę?"-mówi w video opublikowanym na swoim Instagramie Katarzyna Tusk.

"I nie sądzę, by dla pani Olgi to był jakikolwiek problem, ale mi jest szkoda, że my nie korzystamy z takiej szansy, bo kilkadziesiąt lat temu ludzie daliby się pokroić żeby móc wysłać prywatną wiadomość do noblistki. Albo zobaczyć co robiła dzisiaj rano, albo być na bieżąco ze wszystkimi jej wystąpieniami. Mamy to na wyciągnięcie ręki i nie chcemy z tego korzystać?"-pyta blogerka.