Prezydent widział już Nowy Ład. Co o nim sądzi i co zawiera?

- Andrzej Duda uważa, że program nowego ładu zawiera dobre rozwiązania i oczekuje, że ten plan będzie przedstawiony opinii publicznej i poddany konsultacjom – powiedział minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha potwierdzając, że rządowy projekt „Nowy Ład” został już prezydentowi przedstawiony.

Oficjalna prezentacja programu „Nowy Ład” została z uwagi na wprowadzenie obostrzeń pandemicznych przesunięta przez premiera Mateusza Morawieckiego na czas po ustaniu obostrzeń.

Odnosząc się to tej sytuacji prezydencki minister powiedział, że „kontekst społeczno-gospodarczy i kontekst powrotu na drogę wzrostu gospodarczego jest niezwykle istotny”. Przypomniał też, że z budżetu państwa na pomoc publiczną zostały przeznaczone bardzo wysokie kwoty, co miało na celu ratowanie polskiej gospodarki, a przede wszystkim ochrona miejsc pracy. Obecnie w Polsce mam najmniejsze bezrobocie w Unii Europejskiej, do czego przyczyniły się – jak podkreślił Mucha – także działania prezydenta Andrzeja Dudy.

- Na pierwszym miejscu jest walka o życie i zdrowie, a na drugim to jest kwestia kontekstu społeczno-gospodarczego i przygotowania do jak najszybszego wyjścia z kryzysu. Musimy myśleć o tym z pespektywy państwowej i z perspektywy całego funkcjonowania w życiu społecznym – powiedział minister.

Dodał też, że po okresie roku walki z pandemią Polacy już są tym zmęczeni, ale – jak dodał - „musimy przetrwać ten etap obostrzeń”.

Do spotkania prezydenta Dudy z premierem Morawieckim w sprawie prezentacji programu „Nowy Ład” doszło w czwartek. Po tym już drugim spotkaniu w tej sprawie Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że „Nowy Ład zawiera plany inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, także w kontekście wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19”.

