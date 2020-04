Prezydent powołał Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera

plantator buraków 9.4.20 13:07

do lewacko-tęczowego śmiecia nick "Stani" z godz. 21.11

_____________________________________________



śmieciu, piszesz, że pani Emilewicz to "biedna bibliotekarka". To teraz z jej notki biograficznej:



"urodziła się 27 sierpnia 1974 w Krakowie jako córka Antoniego i Zdzisławy Szylerów. W 1993 z wyróżnieniem zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. ( jedno z najwyżej notowanych w Polsce liceów)



Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz dyrektor Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Współzałożycielka i członek redakcji kwartalnika „Pressje”. Stypendystka Uniwersytetu Oksfordzkiego. Była też dyrektorem zarządzającym KN Studio.



Przynajmniej kilka znanych krzykaczek z szeregów "totalnych" nie umywa się ze swoimi szkołami do wicepremier Emilewicz. Niebawem rozwinę wątek uściślając szczegóły.



A ty, lewacki śmieciu, kontynuujesz jedynie sowiecką tradycję pogardy, poniżania i szyderstwa z ludzi z obozu poglądów odmiennych od twoich. U was, polsko-języcznych pozostałości spłodzonych podczas pobytu sowietów w PRL-u to norma typowa dla lumpen-proletariackiej dziczy. Powoli takie jak Emilewicz wyleczą was z rynsztokowego jazgotu.