Prezydent podpisał najważniejszy dokument dot. bezpieczeństwa

Naprawdę, co za nowość, PAD coś podpisał? Niemożliwe!

Aaaa nie, czekajcie, przecież to ten co podpisuje wszystko. Gratulacje z powodu złożenia kolejnego podpisu!

A swoją drogą, Kinga Duda to miała fajnie, ojciec jej, jak była uczennicą, wszystkie zgody podpisywał bez czytania, uwagi też.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha