Prezydent: Interesy Berlina z Kremlem zagrażają całemu kontynentowi

Prezydent Andrzej Duda gościł wczoraj wieczorem na antenie TVP Info, gdzie mówił o budowie niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że inwestycja zagraża Unii Europejskiej, ale także innym krajom, jak np. Ukrainie.

- „To jest na pewno dla naszej części Europy i w ogóle dla Unii Europejskiej bardzo negatywny projekt. Załatwia interesy rosyjsko-niemieckie, ale zagraża interesom pozostałej części, nie tylko UE, ale także np. Ukrainy”

- podkreślał prezydent.

Zaznaczył, że wobec tego zagrożenia z punktu widzenia Polski kluczowa jest dywersyfikacja gazu.

- „W związku z tym zapewniamy alternatywne źródła dostaw, po to byśmy byli zabezpieczeni. Jeśli będzie trzeba, to będziemy budować kolejny gazoport (w Gdańsku - PAP). Jeśli będzie trzeba, to będą budowane kolejne”

- zapewnił.

Andrzej Duda mówił również o polskich planach dotyczących budowy elektrowni atomowych, które są kolejnym pomysłem na budowę polskiej niezależności energetycznej.

- „Odchodzimy od węgla, jako tradycyjnego u nas surowca energetycznego, przechodzimy na energię ze źródeł odnawialnych, ale potrzebujemy także i stałego, pewnego źródła dostaw energii elektrycznej. Takim źródłem, tak naprawdę, i najbardziej sprzyjającym klimatowi jest energia nuklearna, energia pochodząca z atomu”

- wyjaśniał.

kak/PAP