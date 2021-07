Prezydent Duda nominował nowych ministrów w KPRP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniami z dnia 12 lipca 2021 r.:

- odwołał z dniem 13 lipca 2021 r. Krzysztofa SZCZERSKIEGO ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- powołał z dniem 14 lipca 2021 r. Jakuba KUMOCHA na stanowisko Sekretarza Stanu – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ponadto, Prezydent RP powołał z dniem 14 lipca 2021 r. Bognę JANKE na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakub Kumoch jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zasiadał w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE. Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie.; od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

Bogna Janke urodziła się 9 lipca 1973 r. w Białymstoku, wychowała w Olsztynie, a w 1997 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia germańska. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1998 r. pracowała jako dziennikarka i reporterka, m. in. w Polskiej Agencji Prasowej i TVN24. Jako przedsiębiorca wydawała własne media – lokalny tygodnik „Gazeta Południa” ukazujący się na terenie powiatu piaseczyńskiego, a od 2006 do 2021 r. ogólnopolski portal blogowy SALON24. Była wolontariuszem Fundacji Świętego Mikołaja w projekcie „Mama w pracy”, a następnie fundatorem i prezesem Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe, której celem było stworzenie ekspozycji upamiętniającej szpitale polowe z Powstania Warszawskiego. Stworzyła serwis internetowy www.szpitale1944.pl. Jest honorowym dawcą krwi. Interesuje się mediami, polityką i historią. Lubi podróżować z plecakiem. Uprawia sport – wędruje, jeździ na nartach, trenowała krav magę. Weszła na jeden ze szczytów Korony Ziemi – Kilimandżaro. Jest mężatką, ma dwóch synów.

🎥 Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pełniąca merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji pic.twitter.com/BpCeGETFRv — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 13, 2021

mp/prezydent.pl