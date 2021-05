Prezydent Duda: Gruzini, czekamy na Was w NATO i UE!

Para Prezydencka uczestniczyła w obchodach Dnia Niepodległości Gruzji. Prezydent Andrzej Duda jest jedynym prezydentem innego kraju, który wziął w nich udział. Jako honorowy gość zagraniczny wygłosił swoje wystąpienie.

– W Zjednoczonej Europie oraz w NATO jest wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić naszych przyjaciół ze wschodniej części Europy, pomieścić: Gruzję, Ukrainę czy Mołdawię – mówił Prezydent na Placu Wolności w Tbilisi.

Zwłaszcza, w obliczu aktualnej sytuacji „polityka otwartych drzwi” Unii Europejskiej i „polityka otwartych drzwi” NATO muszą pozostać utrzymane – podkreślił.

Prezydent akcentował, że wolność, niepodległość, demokracja, szacunek i solidarność to także zasady przyświecające naszej współpracy. – Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie, bo od wieków jesteście częścią jej dziedzictwa. Gruzini, czekamy na Was w NATO, bo jesteście dumnym i dzielnym narodem, który zasługuje na bezpieczeństwo i na możliwość spokojnego budowania swojego dobrobytu – mówił Andrzej Duda.

Przekonywał, że Gruzja ma w Polsce przyjaciela, który na tej ścieżce będzie nadal ją wspierał.

W czwartek zaplanowane są rozmowy polityczne Andrzeja Dudy z władzami Gruzji, w tym z Prezydent Salome Zurabiszwili. – Prezydent chce w trakcie rozmów potwierdzić polskie zaangażowanie w bezpieczeństwo regionalne zarówno dotyczące basenu Morza Czarnego, jak samej Gruzji i całego Kaukazu – podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski.

