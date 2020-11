Prezydent Duda gratuluje Bidenowi udanej kampanii prezydenckiej

Prezydent Andrzej Duda, po ogłoszeniu dzisiaj przez agencję Associated Press oraz telewizje CNN, NBC i Fox News, że Joe Biden został zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA, pogratulował kandydatowi Demokratów udanej kampanii wyborczej.

Jak donoszą cytowane media, Biden pokonał Donalda Trumpa i ma zostać 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Prezydent RP Andrzej Duda na Twitterze napisał:

- Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką; w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA

W USA trwa jeszcze liczenie głosów i zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów, a sztab prezydenta Donalda Trumpa oraz on sam zapowiadają składanie pozwów od najbliższego poniedziałku z uwagi na rażące naruszenia prawa wyborczego, a nawet oszustwa wyborcze.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance.