Prezydent Andrzej Duda: Powstanie specjalna ustawa, która pomoże rozwiązać problem suszy

Antek 20.5.20 17:14

to zabawne jakie klapki na oczach mają prawiczki. Myślą, że działania pis są wspaniałe i każdemu się podobają tylko nie komunistom. Otóż panie d3b1Lu ja nei jestem komunistą oraz nie kibicuję obecnie żadnej partii. Co do tego co pis odp13rdala ostatnio to chyba każdy widzi - oczywiście ten kto myśli. Niestety jak wiemy wyborcy pisu są gorzej wykształceni od reszty ( dane z PKW) wiec dlatego to łatwo nimi manipulować.

Wszędzie winna opozycja. Nawet jak kłąmstwa jak przypadku trójki wychodzą na jaw to oni dalej kłamią w twarz BO WIEDZĄ ŻĘ CIEMNY LUD PISOWSKI TO KUPI. Tak wami gardzi wasza władza.