Prezydent Andrzej Duda: Nauka Jana Pawła II musi nam wciąż towarzyszyć

Andrzej Duda odniósł się do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jak mówił, dobrze pamięta ten czas, choć miał wówczas zaledwie siedem lat. Przyznaje, że było to dla niego wielkie przeżycie:

-„Pamiętam jego przejazdy wzdłuż krakowskich Błoń. Pamiętam tę wielką Mszę św. i pierwsze spotkanie przy oknie na Franciszkańskiej. Byliśmy tam wśród innych krakowian. Było to dla nas wszystkich wielkie przeżycie. Tata nosił mnie wtedy na barana. (…) Okazało się, że bardzo wielu ludzi w Polsce ma te same przekonanie, myśli to samo i wierzy w to samo. Ta pierwsze pielgrzymka to był przełom” – mówił.