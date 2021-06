Prezes PiS: Wysyłanie nas do jasnego diabła - za pomocą słowa „dziaders” - nie ma tu zastosowania

Z okazji okrągłej 80. rocznicy urodzin wybitnego twórcy, poety, pieśniarza wydana została specjalna publikacja pt. „80. Jubileuszowa opowieść o Leszku Długoszu”. W książce został zamieszczony obszerny wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

- Leszka Długosza bez cienia przesady określić można mianem człowieka renesansu, Artystą wszechstronnym, o niezwykle bogatym dorobku. Obdarzony wieloma talentami jest nie tylko znakomitym pieśniarzem, muzykiem, wykonawcą poezji śpiewanej, kompozytorem, lecz również poetą, aktorem, felietonistą i popularyzatorem innych poetów, zawsze najwyższej próby. Leszek Długosz to także współtwórca legendy słynnej krakowskiej Piwnicy pod Baranami – pisze we wstępie do tej publikacji prof. Piotr Gliński, wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Prezes PiS mówi w zamieszczonym wywiadzie m.in. na temat kryzysu wartości we współczesnym świecie.

- Mamy dziś bardzo poważny kryzys cywilizacji chrześcijańskiej - jak mawiał mój śp. brat, najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji świata. Przejawy tego kryzysu są ewidentne, niemal podręcznikowe, zgodne z tym, co napisano w najważniejszych dziełach na ten temat – mówi Jarosław Kaczyński.

- Jeśli nasza cywilizacja się nie zawali - a nie ma możliwości, by utrzymała się inaczej niż w oparciu o wartości chrześcijańskie - to artyści tacy jak Leszek Długosz znajdą się po stronie zwycięzców – dodaje prezes PiS.

Odnosząc się do postawy Leszka Długosza Kaczyński stwierdza:

- Z mojego punktu widzenia Leszek Długosz stanął po właściwiej stronie. Ogromnie to cenię, bo ten wybór był niesłychanie trudny. Przecież strona przeciwna zawsze miała i ma po dziś dzień przewagę - jeśli chodzi zarówno o liczebność, jak i o zasoby, siłę oddziaływania na społeczeństwo, zdolność do nadawania pozycji, dystrybucji prestiżu.

- Krótko mówiąc, nie jest łatwo być „po innej stronie”. Taką decyzję podejmuje tylko ktoś, kto wartości traktuje poważnie. W innym wypadku nie miałby żadnego powodu, by stać tam, gdzie stoi. To budzi szacunek – podkreśla prezes PiS.

Kaczyński podkreśla też ogromne znaczenie cywilizacyjne, jakie posiadają ludzie „osadzeni w świecie literatury”, ponieważ oni „sprawnie poruszają się wśród symboli i znaczeń”, które kształtują wartości społeczne. Jak stwierdza nie wystarczy o czymś wiedzieć, czy się uczyć o tym, ale chodzi „przede wszystkim o postawę”, co określa jako „totalizację postaw”. - By to, co deklarujemy, nie było bezobjawowe, ale znalazło odzwierciedlenie w każdej sferze życia: twórczości, wystąpieniach publicznych – wyjaśnia.

Odnosząc się do wieku Leszka Długosza oraz do często pejoratywnych określeń używanych na jego określenia Kaczyński w uśmiechem stwierdza:

- Wysyłanie nas do jasnego diabła - za pomocą słowa „dziaders” - nie ma tu zastosowania (śmiech). Zresztą słowo to jest niezwykle rozciągliwe i często używa się go w stosunku do znacznie młodszych od nas.

Odnosząc się do obecnych problemów cywilizacyjnych prezes PiS podkreśla:

- Jestem przekonany, że zmiana na dobre jest możliwa, w sferze nie tylko czysto politycznej, ale też kulturowej. Szansę na to dają różne wyspy i przyczółki. Jeden z takich przyczółków nazywa się Leszek Długosz. Wierzę, że jeszcze wiele razy zaświadczy o tym swoją postawą. I że wygra.

mp/wpolityce.pl