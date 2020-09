Prezes PiS o powrocie Gowina do rządu: „zamknąłby pewien niedobry etap”

W najnowszym tygodniku „Sieci” ukaże się jutro 14 września wywiad z prezesem PiS i liderem Zjednoczonej Prawicy Jarosławem Kaczyńskim, w którym odnosi się on m.in. do powrotu do rządu lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz o możliwościach koalicji z PSL/Kukiz oraz do rekonstrukcji rządu.

Na temat powrotu Gowina do rządu prezes PiS stwierdza, że „zamknąłby pewien niedobry etap” i uważa ten powrót za pożyteczny.

Dodał też:

– Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. W oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać

W temacie zmian w resortach oraz reorganizacji rządu Kaczyński powiedział:

- Dotychczas pojawiały się sprawy, którymi zajmowano się jednocześnie w trzech ministerstwach. Każdy, kto trochę się zna na zarządzaniu, wie, że to musi powodować konflikty, nieporozumienia, wydłużać czas podejmowania decyzji. A często bywa i tak, że kiedy decyzja zapadnie, obciążona jest elementami niemerytorycznymi

Kaczyński podkreślił także:

- Liczę, że zmieni się poziom koordynacji, nadzoru. Powtarzam: to zabieg w istocie techniczny, mający jednak wobec koalicyjnego charakteru naszych rządów oraz innych uwarunkowań, które w polityce zawsze występują, także pewien aspekt polityczny. Nie chodzi o żadną wielką reformę dla reformy, ale większą sprawność rządzenia i działania

W odniesieniu do możliwej koalicji z PSL prezes PiS stwierdza:

- Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, który wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie. Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić

mp/tygodnik sieci