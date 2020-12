Prezes PiS o negocjacjach z UE: Nie tylko popierałem premiera, ale też w tym wszystkim uczestniczyłem

- Nie tylko popierałem premiera, ale też w tym wszystkim uczestniczyłem – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odnosząc się do pojawiających się spekulacji, jakoby zachodziły różnice zdań w strategii polskiego rządu pomiędzy między nim i premierem Morawieckim.

Pytany na temat kadencji na stanowisku premiera, stwierdził, że bardzo by chciał, żeby obecny premier pozostał na tym stanowisku do końca kadencji, a prawdopodobieństwo to określił jako „bardzo duże”.

Prezes PiS wskazał także na podział zakresów działań i kompetencji, którymi dzieli się on z premierem Morawieckim. Kaczyński powiedział:

- To jest podział, w ramach którego my bardzo często rozmawiamy z premierem Morawieckim, ze sobą – bezpośrednio, czy przez telefon – o wszystkich ważnych sprawach, czasem też prywatnie

Na temat strategii w odniesieniu do rokowań z Unią Europejską stwierdził:

- Nie tylko popierałem premiera, ale też w tym wszystkim uczestniczyłem

