Premier Słowenii ostro do Sorosa: Nie chcemy Twoich brudnych pieniędzy

Do osiągniętego kompromisu ws. budżetu UE i mechanizmu praworządności odniósł się George Soros, który skrytykował porozumienie w artykule opublikowanym na łamach portalu Project Syndicate. Miliarderowi odpowiedział premier Słowenii Janez Janša, który pisze wprost: „Proszę cię, trzymaj się z dala od Europy i Unii”.

George Soros stwierdził, że przyjęty kompromis jest kapitulacją niemieckiej prezydencji i najgorszym z możliwych rozwiązań. Jego zdaniem porozumienie „zwiększa w ogromnym stopniu ryzyko egzystencjalnego zagrożenia” Unii. Miliarder podkreśla, że deklaracja znacznie osłabia mechanizm praworządności, opóźnia jego wdrożenie, a Rada Europejska w jego ocenie przekroczyła swoje uprawnienia.

Sorosowi w ostrych słowach odpowiedział premier Słowenii:

- „Proszę cię, trzymaj się z dala od Europy i Unii” – napisał na Twitterze.

- „Twoje brudne pieniądze, które inwestujesz w tak zwane organizacje pozarządowe, są generatorem konfliktów na kontynencie i niszczą demokrację i zaufanie wśród ludzi. Wystarczył jeden Brexit. Kanclerz Merkel wykonała dobrą robotę” – zwraca się do finansisty Janša.

Stay away from #EU and Europe, please. Your dirty money for so called #NGOs is the strongest generator of conflicts on the continent, destroying trust among people and democracy. One #Brexit has been enough. EU needs recovery and stability. Chancellor #Merkel did a good job. https://t.co/IF7ho773PD