Premier: Rozgrywamy europejski mecz o silną Polskę

Weźcie sobie ten swój językiem pisany dobrobyt i spie...lajcie. Identycznie jak ewangelijny faryzeusz i późniejszy Kościół katolicki nie potraficie bez wrogów żyć. Nie zauważyliście, pisowaci, że Kaczka przez całe swoje polityczne życie niczego konstruktywnego nie robi, tylko bez końca wrogami starszy? Dokładnie tak było w PRL: karły reakcji bez przerwy sypały piasek w tryby, aż w końcu wyszło, że nie żadne karły przeszkadzają, lecz ustrój jest niewydolny. To samo będzie z PiS. Trudno wymagać, by wspierający go małorolni umieli liczyć, rozumieć, co chuligani wyprawiają, i myśleć choćby 5 lat do przodu.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha