Premier: Prawo plus sprawiedliwość równa się zwycięstwo!

Grzegorz z Domaradza 18.8.19 18:16

Przestańcie szczekać niebieskie, tęczowe i najgorsze tęczowe kundle trole. Ujadanie nic nie da i tak już jesteście przegrani. Wielu z was zapewne wyciąga rączkę do pomocy społecznej po zasiłek albo 500 plus tej znienawidzonej przez was Polski rządzonej przez PIS. Jak wam nie pasuje to proszę bardzo wynocha do Rosji tam się dowiecie co to dobrobyt. PIS i tak wygra i to wysoko szkopuł tylko w tym czy starczy do zmiany konstytucji. Także baj baj trolusy.