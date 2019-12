Premier Morawiecki: To na opozycję spada odpowiedzialność ws. Banasia

Morawiecki swoją wypowiedzią pobił swój własny rekord głupoty i obłudy. PiS sam Banasia na to stanowisko wybrał i sam go na początku afery bronił! a teraz jak zaplątali się we własne nogi to wina opozycji! buhaha...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha