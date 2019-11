Premier Morawiecki: Liczę, że prezes NIK poda się do dymisji. Jeśli nie, mamy plan ,,B''

Janek 29.11.19 12:48

Jeśli PiS wymusi dymisję p. Banasia, to czekają nas ponowne wybory na stanowisko szefa NIK, a w Senacie wiedzie prym lewactwo, i kilku, jak sami o sobie twierdzą, niezależnych senatorów. Zatem, będzie gorąco. Już lewactwo szaleje w Sejmie, zajadle atakując p. Banasia.

Czy PiS po raz kolejny strzelił sobie w stopę?

Zastanawiam się, co tym razem PiS odda w obce ręce, lub kogo, aby mieć na tym ważnym stanowisku, jeśli nie swojego, to przynajmniej odpowiedzialnego człowieka o wrażliwości chrześcijańskiej (łacińskiej)?

Czy NIK podzieli los MSZ?

Jak się wydaje, PiS zafunduje nam podobne turbulencje przy majstrowaniu przy NIK, jak przy reformie sądów. Pierwsze nerwowe ruch już widać.

Ważne jest również i to, że odpowiedzialne służby ochrony państwa, delikatnie mówiąc, nie działają tak, jak by się należało. Sprawa p. Banasia nie powinna ujrzeć światła dziennego w takiej odsłonie. Finał powinien być zupełnie inny. A sprawa dopiero się rozkręca.



Pancerny Banaś, jak mówią, pomimo różnych życiowych zawirowań, może być całkiem a całkiem, dobrym szefem NIK.

P. Banaś, jako szef NIK, stał się osobą niewygodną. Jak pies zerwany ze smyczy. I ten szczegół dostrzegły wszystkie siły polityczne w Polsce, i obce służby, stąd ten bezkompromisowy atak i próby zmiany szefa NIK.

Bądź co bądź, NIK to instytucja kontrolująca Państwo, i jest tu co kontrolować, a i zmiany szykują nam Amerykanie i żydowski przemysł holokaust nieprzeciętne.



Pancerny Banaś jest Polakiem, a to może mieć dziś kolosalne znaczenie przy obsadzie stanowiska szefa NIK.