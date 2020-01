Premier Morawiecki interweniuje w TK ws. uchwały SN

"W związku z tym, że zmierza ona do podważenia zasad ustrojowych, premier zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie w sprawie" - wskazał rzecznik.

"SN nie ma też kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. To może Trybunał Konstytucyjny. SN nie ma kompetencji do tego, by ustalać kto jest, a kto nie jest sędzią w Polsce. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla prerogatywy prezydenta i jest uregulowana w konstytucji" - ocenił Müller.