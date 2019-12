Premier Mateusz Morawiecki jasno o tych, którzy zakłamują historię

Mateusz555 6.12.19 15:23

Widziałem.I dziwi mnie dlaczego Duda i Morawiecki wyliczając liczby ofiar Niemców w Oświęcimiu na pierwszym miejscu wymieniają żydów.A nie Polaków.

Kogo tam reprezentują??? żydów czy Polaków.A i liczba ofiar jest zmanipulowana.

Ot taka naracja w myśl ustawy 447.

Nawet jak niemcy zapłacą nam odszkodowanie (kiedyś) to jak nic żydzi zagarną większość bo niby było ich w Polsce 6ml.

Zadziwia mnie chęć wykupienia jakiegoś obozu z II WŚ przez Morawieckiego??????Od Austri.

Czy to nie wytłumaczenie jakby żydom sprzedał Aushwitz.

Przecież zydzi chcą tu autonomi dla siebie tylko.No to skoro my kupujemy w Austri to czemu nie oddać żydom Aushwitz.????

Śmierdzi czosnkiem w Polsce więcej niż CO2..........................