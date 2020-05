,,Prawdziwy gamechanger''. Komentarze po oświadczeniu Kaczyńskiego i Gowina

gość 7.5.20 9:40

Te kilka tygodni pozwoli przygotować wybory tak, żeby zmusić samorządy do współpracy. Wszystko odbędzie się w zgodzie z Konstytucją. Opozycja chodzi teraz i krzyczy nie wiadomo co, bo nie spodziewała się, że tak to się potoczy i nie uda jej się podpalić Polski. Będziemy mieli czas na to, żeby wybory korespondencyjne udoskonalić. To przesunięcie pozwoli znowelizować tę ustawę, nawet jeśli będzie przetrzymywana przez Senat. Opozycja musi odłożyć swoje plany rozwalania koalicji i destrukcji państwa.