Pracownicy ,,Solidarności'' przywróceni do pracy w Castoramie decyzją sądu

Jak informuje portal tysol.pl, Sąd Rejonowy w Lubaniu ogłosił w dniu dzisiejszym wyrok, na mocy którego trzech członków Komisji Zakładowej zostało przywróconych do pracy Castoramie. Sprawa dotyczy pracowników Castoramy w Zgorzelcu.

Na rzecz zwolnionych pracowników zasądzona została także wypłata odszkodowania w wysokości sumy wynagrodzeń z okresu pozostawania bez pracy.

Jak dowiadujemy się dalej, minusem tej sytuacji jest brak w wyroku sądu nakazu natychmiastowego przywrócenia pracowników do pracy i jeśli Castorama odwoła się od wyroku sądu, to pracownicy będą mogli powrócić do pracy dopiero po orzeczeniu Sądu apelacyjnego – wyjaśnił Franciszek Kopeć, przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność". .

mp/tysol.pl