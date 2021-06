Powrót Tuska? Oto, co sądzą Polacy

Pracownia Social Changes zapytała Polaków o to, czy ich zdaniem Donald Tusk postanowi wrócić do polskiej polityki. Aż 40 proc. badanych jest zdania, że nie podejmie takiej decyzji.

Sondaż dla portalu wpolityce.pl przeprowadzony został na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1067 Polaków w dniach 4-6 czerwca.

Scenariusz, w którym Tusk powraca do polskiej polityki, jest realny w ocenie 31 proc. badanych. Żadnego zdania w sprawie nie ma 29 proc. uczestników ankiety.

Sprawdzono też, jakie zdanie mają zwolennicy poszczególnych ugrupowań politycznych. Powrót Tuska jest realny przede wszystkim w ocenie wyborców Koalicji Obywatelskiej. Wierzy w to aż 54 proc. przebadanych osób z tej grupy. Jeśli chodzi o wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni, jest to już tylko 39 proc. osób.

Najbardziej sceptyczni są wyborcy Zjednoczonej Prawicy. W powrót Tuska wierzy tylko 25 proc. wyborców koalicji rządzącej.

dam/wpolityce.pl