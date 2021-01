Powrót dzieci do szkół. Szef MEN wyjaśnia zasady

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był pytany przez dziennikarzy o szczepienia nauczycieli i powrót dzieci do szkół. Wyjaśnił, że nauczyciele będą szczepieni zgodnie z harmonogramem, czyli w grupie 1. Wyjaśnił, że do tego czasu bezpieczeństwo w szkołach, do których wracają najmłodsi uczniowie, zapewni testowanie nauczycieli i monitorowanie sytuacji epidemicznej.

Od poniedziałku do pracy stacjonarnej wracają nauczyciele klas I-III w szkołach podstawowych. W związku z tym pojawiają się sugestie, aby przyjęli oni szczepienia przeciwko COVID-19 wcześniej, niż przewiduje to program szczepień.

- „Kolejność jest wyznaczona zgodnie z hierarchią zapotrzebowania. Siłą rzeczy najbardziej szczepienia potrzebują osoby najstarsze, bo są najbardziej narażone na utratę życia i zdrowia, ale będziemy szczepić nauczycieli najszybciej jak to się da, cały czas trwają dyskusje” – wyjaśniał dziś minister edukacji i nauki.

Obecnie trwają testy na obecność koronawirusa u nauczycieli tych klas. Prof. Czarnek podkreślił, że każdego dnia będzie monitorowana sytuacja epidemiczna w szkołach. Wnioski z tej obserwacji będą miały wpływ na decyzje o powrocie do stacjonarnej nauki pozostałych uczniów.

- „Będziemy monitorować każdego dnia, w każdej szkole ewentualne ogniska zakaźne, żeby później mieć dokładną wiedzę na temat tego, jak to wygląda w ruchu oświatowym” – mówił minister.

Dodał jednak, że nie chodzi o przeprowadzenie doświadczenia, a o kwestię oceny bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

kak/PAP