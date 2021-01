Wielki powrót do szkół już w lutym

Do nauczania stacjonarnego wrócili już uczniowie klas I-III. W dalszej kolejności w mury szkolne wrócić mają maturzyści i ósmoklasiści – informuje Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki w rozmowie na antenie radia RMF FM stwierdził:

„Kiedy sytuacja pandemiczna na to pozwoli, kolejni uczniowie będą wracali do szkół, do nauki stacjonarnej”.

Podkreślił, że powrót maturzystów i uczniów klas ósmych do szkół jest możliwy już w lutym, decyzje zaś mogą zapaść już w przyszłym tygodniu. Konieczne jest jednak utrzymanie się stabilizacji jeśli chodzi o nowe zakażenia koronawirusem.

dam/RMF FM,TVP.Info