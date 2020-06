Poseł Czarnek: Nie można zrównywać dobra ze złem

Ma\\\\\\\\305\\\\\\\\202gorzata 14.6.20 11:44

>Nie można zrównywać dobra ze złem< Cóż za odważne stwierdzenie p. Czarnka . Jednakże życie pokazuje co innego.

W świecie polityki TO NORMA. Słowa nic nie znaczą jęśli nie idzie za nimi świadectwo. Ostatnio Pan Prezes PiS Kaczyński oświadczył, że ABORCJA to sprawa osobistego sumienia.

Czyli ZABIJANIE dzieci TO SPRAWA SUMIENIA. Zatem jak

Pan Poseł może godzić się aby Prezes Jego partii GODZIŁ się

na ZŁO. Nadto występując w Radio "M" w Toruniu deklarował się

jako katolik i obrońca Kościoła co jest hipokryzją.

Jeśli w tak ważnych sprawach można manipulować wyborcami to

należy domniemywać , że ODRZUCENIE projektu Ustawy Konfederacji w sprawie kategorycznego odrzucenia roszczeń żydowskich NIE BYŁO PRZYPADKOWE a dobro OBCYCH jest

ważniejsze dla PiS i Posła Czarnka niż dobro Polaków.