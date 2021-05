Porozumienie mówi innym głosem niż PiS w sprawie RPO

Zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek zaprezentował właśnie kandydaturę tego ugrupowania na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i miałby nim być prof. Marek Konopczyński. Jak argumentuje Strzeżek, mógłby on uzyskać poparcie opozycji.

Problem polega jednak na tym, co szybko ustalili internauci, że prof. Konopczyński umieszczał w sieci wpisy popierające tzw. „Strajk Kobiet” oraz obrażające polskie uczucia narodowe.

Do tej wypowiedzi odniósł się szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Myślę, że to mało prawdopodobne, że poprzemy kandydata Porozumienia na Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział Terlecki, odnosząc się do zgłoszonej we wtorek kandydatury prof. Konopczyńskiego.

mp/wpolityce.pl