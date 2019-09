Pornografia uczy chłopców pogardy i nienawiści wobec kobiet

13.9.19 10:44

Pornografia sprowadza Panie do ciała, zresztą nie tylko pornografia, cała ta medialna pseudokultura. Działa to do tego stopnia, ze "gwiazda" tej kultury Nowego Wspaniałego Świata Kim Kardashian, płakała z rozpaczy, kiedy złodzieje zagarnęli jej biżuterię i nawet nie spojrzeli na jej wdzięki, tak to niestety działa.